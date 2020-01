Sensacyjny wynik Klemensa Murańki w Sapporo! Pierwsze polskie podium w tym sezonie

silthor 3 godziny temu Oceniono 7 razy 3

Was w tej gazecie to już całkiem potłukło? Tyle lat piszecie o skokach i wciąż wydajecie z siebie takie nonsensy? Wciąż nie macie pojęcia o różnicy między poszczególnymi pucharami?. A może jednak nie chodzi o sport i rozsądne analizy, ale po prostu o sensacyjne klikalne tytuły? Puchar Kontynentalny to nawet nie druga liga, ale co najmniej trzecia. Ktoś, kto tam staje na podium najczęściej prezentuje poziom, który nie wystarczyłby do wejścia do 50. w konkursie Pucharu Świata. Już wiele razy świetnie radzących sobie w Pucharze Kontynentalnym przenoszono do Pucharu Świata, by patrzeć jak odpadają w kwalifikacjach. Ilu już skoczkom robiliście klakę, jaki to talent się marnuje, aby potem stwierdzić, że zawiedli, jak im dano szansę?