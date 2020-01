Adam Małysz zachwycony zachowaniem Dawida Kubackiego. "To było mistrzostwo świata"

W豉軼iwie ca造 kraj zastanawia si, kto zajmie czwarte miejsce w dru篡nie polskich skoczk闚 na sobotni konkurs dru篡nowy. Miejsce jedno a kandydat闚 sze軼iu.

Adam Ma造sz: - Nie jestem w stanie odpowiedzie na to pytanie (decyzja zostanie podj皻a po trzech pi徠kowych skokach- przyp.red). Wiem, 瞠 Jakub Wolny, Maciej Kot i Stefan Hula dobrze skakali tutaj na treningu przed P w Zakopanem (wtorkowym - przyp red.), ale ci dwaj ostatni dobrze skakali te przed Titisee-Neustadt. P騧niej na zawodach przychodzi這 troch stresu i te skoki si zmienia造. Mam nadziej, 瞠 teraz to si po prostu odwr鏂i, a z treningu wyci庵n瘭i tyle, 瞠 teraz b璠 mogli pokaza si z lepszej strony. Ich sta nie tylko na pierwsz trzydziestk, ale tak瞠 dwudziestk czy nawet dziesi徠k, bo to pokazywa造 wcze郾iejsze treningi. Jest jeszcze Olek Zniszczo i Andrzej St瘯a豉, kt鏎zy nie幢e sobie radz. Niewiele im brakuje, ale jednak ca造 czas co czego brakuje w ich skokach.

Teoretycznie najgorsze skoki oddaje w tym momencie Maciej Kot. Jakiej natury jest to problem, bo coraz bardziej zaczyna si wydawa, 瞠 to tkwi gdzie w psychice skoczka, kt鏎y powoli zaczyna mie do嗆 i wygl康a ostatnio na za豉manego swoj form.

- Ja bym powiedzia, 瞠 w przypadku Macieja Kota to musi by jaki problem mentalny. W Neustadt mia si skoncentrowa na tym, 瞠by prosto wylatywa z progu. Nawet mia nie my郵e o odbiciu, naje寮zie czy l康owaniu. Dosta od trener闚 zadanie, 瞠by prosto wylecie z progu. No i 70 metr闚 lecia prosto, a p騧niej znowu zacz窸o go rusza. Nie wiadomo dlaczego. Mo磧iwe, 瞠 on ca造 czas chce co jeszcze poprawi, 瞠by by這 lepiej, ale tak si nie da. Czasami trzeba zrobi krok to ty逝, 瞠by potem zrobi dwa kroki do przodu.

Co pan s康zi o Kamilu Stochu, kt鏎y teraz maniecodziennrol w kadrze, bo znalaz si za plecami Dawida Kubackiego, kt鏎y nie schodzi z podium od o鄉iu konkurs闚. Czy rola czarnego konia mo瞠 mu pom鏂?

- Jak przyje盥瘸sz na jakie zawody w roli faworyta, to masz pewne obci捫enie z tym zwi您ane, a je郵i atakujesz z drugiego szeregu, to cz瘰to bywa tak, 瞠 te skoki s po prostu inne. Bardziej p造nne, lu幡iejsze i wychodz jeszcze lepiej. Kamil nie skacze w tym sezonie 幢e, brakuje mu jednak ca造 czas tego b造sku. On ju si pojawi w Engelbergu, tam przecie wygra zdecydowanie i to z drobnymi problemami na progu. Stoch jednak w ka盥ej chwili mo瞠 zaiskrzy i zacznie wygrywa.

Stawka w tym sezonie jest wyr闚nana. Dawid Kubacki ma osiem podi闚 z rz璠u, a do lidera P Karla Geigera straci jeszcze 122 punkty.

- My郵, 瞠 wp造w mia這 to, 瞠 raz nie wszed do drugiej serii, a kilka razy znajdowa si poza pierwsz dziesi徠k. Wiadomo, 瞠 za pierwsze miejsce jest 100 punkt闚, a im jeste dalej, to te liczby si szybko zmniejszaj i trudno jest odrabia straty w P. Sezon jest jeszcze bardzo d逝gi i wydaje si, 瞠 nic nie powinno Dawidowi zagrozi. Ale tylko si wydaje, bo skoki s jednak bardzo nieprzewidywalne. Dochodzi tutaj nie tylko wiatr, ale te np. samopoczucie zawodnika.

Dawid potrafi wychodzi jednak z opresji, co pokaza w drugiej serii drugiego konkursu w Neustadt.

- Dla mnie to by這 mistrzostwo 鈍iata! Ten skok nie by udany na progu, ale potrafi z tego wy篡這wa tyle, 瞠by wygra konkurs. Pokaza, 瞠 jest w wielkiej formie, ale tak瞠 jest bardzo mocny psychicznie. My郵, 瞠 forma Kubackiego sta豉 si stabilna przez to, 瞠 poczu si pewnie na Turnieju Czterech Skoczni. Tam zajmowa miejsca na podium i to mu pomog這. Presja nie wywo豉豉 u niego negatywnego wp造wu, a on sobie z tym bardzo dobrze poradzi, dlatego jest teraz tak mocny. Nawet jak Dawid pope軟ia b陰d w powietrzu, to wida, 瞠 leci zdecydowanie ni瞠j, ale leci szybciej. Leci te bardzo wyci庵ni皻y na tych nartach, dlatego tak odlatuje w drugiej fazie lotu.

W ostatnim czasie coraz wi璚ej m闚imy o zapleczu polskich skok闚. Jak poradzi sobie z tym, 瞠 mamy wielk liczb dzieci, kt鏎zy startuj np. w Lotos Cup Kids (ostatnio blisko 150 dzieci), ale tracimy tych zawodnik闚 w momencie przej軼ia z wieku juniora do seniora.

- To trudny temat. Jaki czas temu pojawi造 si g這sy o wprowadzeniu tego, co funkcjonuje w Niemczech, Austrii czy S這wenii. Musimy jednak w陰czy do tego r闚nie polski rz康. W innych krajach zawodnicy pracuj w policji, wojsku czy urz璠ach celnych. S tam zatrudnieni, ale s oddelegowani do sportu. Wiadomo, 瞠 u nas to kiedy funkcjonowa這. W okresie PRL-u mieli鄉y WKS-y, by豉 Gwardia itd. To jednak by造 czasy komunistyczne i gdzie to potem wszystko znikn窸o przy zmianach politycznych. Warto by by這 jednak si捷 i na ten temat porozmawia, bo w zachodnich krajach dzia豉 to bardzo dobrze. To jest jeden z pomys堯w, ale najprostszy do zrealizowania.