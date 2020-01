Dlaczego Maciej Kot skacze w Pucharze Świata?! Mocne słowa Adama Małysza

Dawid Kubacki jest w tym sezonie zdecydowanie najlepszym polskim skoczkiem. O czo這we miejsca walcz te Kamil Stoch i Piotr 砰豉, pozostali Polacy zawodz. Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny nie skacz na miar mo磧iwo軼i i Michal Dole瘸l ma problem z wyborem czwartego zawodnika na konkurs dru篡nowy w Zakopanem. - Patrz w kierunku Jakuba Wolnego, bo wierz, 瞠 si odbuduje. Umie sobie radzi z presj. Od Turnieju Czterech Skoczni by這 jednak coraz gorzej. Rozmawiali鄉y, szukali鄉y przyczyn i nie do ko鎍a wiemy, o co chodzi. Robi b陰d na progu, ale co gorsze, straci czucie tych b喚d闚. Mo瞠 kilka dni w Zakopanem wystarczy這 - przyzna Ma造sz w wywiadzie dla "Przegl康u Sportowego".

By造 skoczek, a obecnie dyrektor koordynator ds. skok闚 narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN, odni鏀 si te do bardzo s豉bych skok闚 Macieja Kota, kt鏎y regularnie zawodzi, a dalej skacze w Pucharze 安iata. - Skacze, bo za bardzo nie ma kto inny - m闚i Ma造sz. I dodaje: - Kadra B te odstaje. Aleksander Zniszczo prezentowa si nie幢e w Pucharze Kontynentalnym, ale nie tak, 瞠by w Pucharze 安iata, gdzie startuje si z rozbiegu ustawionego o wiele ni瞠j, zdobywa punkty.

Najbli窺ze zawody Pucharu 安iata w skokach narciarskich odb璠 si na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Na sobot zaplanowano konkurs dru篡nowy, a na niedziel indywidualny. W pi徠kowych kwalifikacjach wystartuje 9 reprezentant闚 Polski: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr 砰豉, Maciej Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczo, Andrzej St瘯a豉, Adam Ni積ik.

Plan zawod闚 P w Zakopanem: