Były trener Małysza: Adam opowiedział na mój temat sporo nieprawdziwych rzeczy

wiktor.janowycz pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

No cóż... W sumie nie ma co komentować. Człowiek jest rozgoryczony, ale kto by nie rozpamiętywał faktu, że miał w dłoniach klejnot, ale nie potrafił go obrać z gliny. To tak jak mieć cyfry totka na szóstkę i nie być w stanie znaleźć czynnej kolektury... Polskie skoki były kiepskie przez lata, a postawili je na nogi Małysz, Tajner, Blecharz i Żołądź. Pan Mikeska nic do tego nie ma, jest jednym z wielu kolejnych, którzy nic w tej dziedzinie nie zdziałali. Słyszałem kiedyś opinię, że podobno ukształtował Małysza, a potem inni go przejęli i zgarnęli laury. Wystarczy sięgnąć do historii wyników Małysza, by zrozumieć, że to bzdura. A historii o trudnościach finansowych w sporcie jest tyle, że historie pana Pavla nie robią wrażenia - niestety - tylko wyniki przekonują sponsorów.