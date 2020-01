Eddie "Orzeł" Edwards ma następców. Młodzi Brytyjczycy już są lepsi od legendy skoków

"Orzeł" i jego następcy

Okulary wciśnięte pod gogle, nie zdejmowane nawet na czas lotu, charakterystyczna zgarbiona sylwetka i lądowanie na buli. To opis zawodnika, którego pomimo bardzo słabych wyników w świecie skoków narciarskich zna chyba każdy. Michael Thomas Edwards, znany znacznie lepiej jako Eddie "Orzeł" swoimi wyczynami podczas igrzysk olimpijskich w Calgary w 1988 roku zasłynął na całym świecie. To właśnie dzięki jego skokom, w obawie o to, żeby w konkursach nie pojawiały się tak słabe odległości, FIS podjął decyzję o rozgrywaniu kwalifikacji w Pucharze Świata. Specyficznym stylem i ogromną determinacją Edwards bawił, ale także motywował. Dla kibiców nie liczyły się jednak jego odległości, czy wyniki, a to że dopiął swego.

REKLAMA

Zawodnik wziął udział w igrzyskach w Kanadzie jako pierwszy skoczek narciarski z Wielkiej Brytanii w historii. Podczas nich uplasował się na 55. miejscu na normalnej skoczni i 58. pozycji w zawodach na dużym obiekcie. Oddał skok na 71 metrów, co wówczas stanowiło jego rekord życiowy. Brytyjczyk pobił go jeszcze skacząc 73,5 metra w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji prawdopodobnie w 1990 roku. Jego kariera nie trwała jednak wiele dłużej. Oficjalnie zakończył ją, biorąc udział w paru konkursach Pucharu Kontynentalnego w 1997 roku. Później zdarzało mu się jeszcze skakać amatorsko, ale stał się przede wszystkim symbolem tego sportu na Wyspach i swego rodzaju gwiazdą popkultury. Był zapraszany do udziału w talk-show, komentował skoki w telewizji, a nawet napisał autobiografię. Na jej podstawie nakręcono hollywoodzką produkcję "Eddie zwany Orłem", gdzie w rolę skoczka wcielił się Taron Egerton.

Kombinatorka i rekordzista

Dziś Edwards ma 56 lat i doczekał się młodych następców. W Wielkiej Brytanii po jego odejściu ze świata sportu pojawiło się kilkunastu skoczków, ale żaden z nich nie potrafił przebić się do Pucharu Świata. Najbliżej był prawdopodobnie Glynn Pedersen, który najpierw reprezentował Kanadę, ale po zmianie obywatelstwa w 2000 roku, stanął na starcie paru zawodów Pucharu Kontynentalnego i w jednych był nawet siódmy. W 2012 FIS ograniczyła możliwości startu z międzynarodowych zawodach Brytyjczykom w porozumieniu z tamtejszą federacją, przez co obecnie mogą w nich startować jedynie pojedynczo i to po dłuższej obserwacji. Pojawiła się jednak dwójka młodych adeptów skoków, którzy mogą dać Wielkiej Brytanii szansę na przyszłość w tej dyscyplinie.

Manon Cooper częściej startuje jako kombinatorka norweska, ale jest także pierwszą w historii i prawdopodobnie jedyną brytyjską skoczkinią narciarską. 16-latka poznała skoki jako odrębną dyscyplinę osiem lat temu, gdy przeniosła się wraz z rodziną do Innsbrucka. Przyjeżdżając do Austrii nie miała pojęcia, że istnieją w nich międzynarodowe zawody, ale gdy obejrzała konkurs Turnieju Czterech Skoczni, zapragnęła spróbować swoich sił i w tej dyscyplinie. W zeszłym sezonie Cooper zadebiutowała w zawodach Alpen Cup, gdzie w tym roku potrafiła wejść nawet do najlepszej "15". Innym talentem brytyjskich skoków ma być Sam Bolton, który regularnie bierze udział w zawodach FIS Cup. 18-latek mógł być rekordzistą Wielkiej Brytanii w długości skoku narciarskiego, ale nie ustał swojej zeszłorocznej próby z Whistler w Kanadzie, gdzie uzyskał 134,5 metra. Za oficjalny rekord wciąż uznaje się zatem skok o 4,5 metra krótszy, który na olimpijskim obiekcie w Park City oddał Robert Lock.

Premanon, jak Calgary

Cooper i Bolton wystąpili na III Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Lozannie. W Szwajcarii zawodniczka uzyskała swój rekord życiowy - 67,5 metra podczas rywalizacji kombinatorek norweskich, w której ostatecznie zajęła 19. miejsce, a skoczek uplasował się na 18. pozycji w konkursie skoków mężczyzn. Skoczkini przed wyjazdem do Lozanny kontaktowała się z Edwardsem, który miał jej powiedzieć, żeby "skakała dobrze i bawiła się świetnie".

- Świetnie się z nim rozmawia, to świetny facet. Nawet jeśli już byłam od niego lepsza na mojej domowej skoczni - mówiła dla "BBC" Cooper. - Miałam w swojej karierze parę upadków, ale nie załamuję się. Raz przed skokiem wypięło mi się wiązanie i nie zorientowałam się, że jadę po rozbiegu tak naprawdę bez narty. Natomiast jeśli oddaję dobry skok to o tym wiem i po nim zawsze ląduję z uśmiechem - opisuje Brytyjka. Dla niej, jak i Boltona francuskie Premanon, gdzie uczestniczyli w młodzieżowych igrzyskach było trochę jak Calgary dla Edwardsa. Przed nimi wydaje się być jednak o wiele jaśniejsza przyszłość.