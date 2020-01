Czarne chmury nad polskimi skokami. Tak źle nie było od lat. Małysz: Jest duży problem

W ostatnich latach polscy kibice mogli czu si zaspokojeni liczb sukces闚 polskich skoczk闚. Kolejne tytu造 mistrz闚 鈍iata, zar闚no indywidualnie, jak i w dru篡nie, trzy z這te medale igrzysk olimpijskich Kamila Stocha, wygrane Puchary 安iata, triumfy w Pucharze Narod闚, medale w dru篡nie poszczeg鏊nych imprez. Mo積a 鄉ia這 uzna, 瞠 polskie skoki prze篡waj najlepszy czas w swojej historii, bo nawet gdy jeden z reprezentant闚 Polski prze篡wa kryzys, w jego miejsce na czele natychmiast pojawia si inny. Wydawa這 si wi璚, 瞠 taki stan rzeczy b璠zie teraz bardzo 豉two utrzyma.

W ostatni weekend polscy skoczkowie rywalizowali tak瞠 w Pucharze Kontynentalnym w niemieckim Klingenthal i FIS Cup, rozgrywanym na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Spo鈔鏚 sze軼iu zawodnik闚, kt鏎zy pojechali do Niemiec, tylko jeden - Andrzej St瘯a豉 - zdo豉 dwukrotnie awansowa do drugiej serii zawod闚. W sobot by 5., skacz帷 najr闚niej spo鈔鏚 Polak闚, w niedziel po zepsutym drugim skoku zaj掖 30. miejsce. Zawiedli m.in. Klemens Mura鎥a, Pawe W御ek czy Tomasz Pilch, kt鏎zy mieli walczy o miejsce w grupie krajowej na Puchar 安iata w Zakopanem. Trzeba jednak doda, 瞠 w Klingenthal nie rywalizowa Aleksander Zniszczo, kt鏎y zast徙i Jakuba Wolnego w kadrze A na zawody w Titisee-Neustadt.

W ostatnich sezonach jeszcze nie by這 tak 幢e

Rzu熤y okiem na statystyki. Bior帷 pod uwag zar闚no najlepsze wyniki w pierwszych konkursach poszczeg鏊nych sezon闚 Pucharu Kontynentalnego, jak i liczb punkt闚 zdobytych przez polskich skoczk闚, aktualny sezon jest zdecydowanie najgorszy. W pierwszych o鄉iu konkursach 陰cznie Polacy zdobyli 383 punkty. Od sezonu 2015/2016 jeszcze nie by這 tak 幢e, a g堯wn zdobycz punktow jest weekend w Bischofshofen, gdzie a trzech Polak闚 zaj窸o miejsca w czo這wej dziesi徠ce konkurs闚, a punktowa這 pi璚iu.

Liczba punkt闚 zdobytych przez Polak闚 w pierwszych o鄉iu konkursach poszczeg鏊nych sezon闚 Pucharu Kontynentalnego:

2019/2020 - 383 pkt.

2018/2019 - 444 pkt.

2017/2018 - 602 pkt.

2016/2017 - 424 pkt.

2015/2016 - 727 pkt.

Martwi mo瞠 tak瞠 fakt, 瞠 w ostatnich pi璚iu sezonach Pucharu Kontynentalnego nie zdarzy豉 si jeszcze sytuacja, aby w pierwszych o鄉iu konkursach Polacy nie stan瘭i na podium 瘸dnych zawod闚. Najlepiej pod tym wzgl璠em by這 w sezonie 2015/2016, gdy polscy skoczkowie a czterokrotnie zajmowali miejsca w czo這wej tr鎩ce konkurs闚 na zapleczu Pucharu 安iata. Od tamtej pory jest jednak coraz gorzej, a gorzej, ni w obecnych zmaganiach, ju by nie mo瞠.

Liczba miejsc na podium Polak闚 w pierwszych o鄉iu konkursach poszczeg鏊nych sezon闚 Pucharu Kontynentalnego:

2019/2020 - 0

2018/2019 - 1

2017/2018 - 3 (w tym 2 zwyci瘰twa)

2016/2017 - 3

2015/2016 - 5 (w tym 1 zwyci瘰two)

Nie pomog豉 nawet Wielka Krokiew

FIS Cup, rozgrywany na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, by 鈍ietn okazj, aby m這dzi polscy skoczkowie mogli sprawdzi si w rywalizacji z zawodnikami z innych kraj闚. Ich wynik by ogromnym rozczarowaniem, cho trzeba pami皻a, 瞠 zabrak這 czo這wych m這dych Polak闚: Adam Ni積ik i Jan Habdas wyst徙ili w m這dzie穎wych igrzyskach olimpijskich w Lozannie, a Mateusz Gruszka dozna kontuzji. Z dziewi皻nastu Polak闚 tylko czterech zdo豉這 zdoby punkty. Co gorsze, w drugim konkursie najlepszym z polskich skoczk闚 by Szczepan Kupczak, rywalizuj帷y na co dzie w Pucharze 安iata w kombinacji norweskiej. Cho s造nie z bardzo dobrej dyspozycji na skoczni, nie powinien pokona m這dych zawodnik闚 zajmuj帷ych si wy陰cznie skokami narciarskimi.

To tylko przyk豉dy z ostatniego weekendu. Ostatnie medale Polak闚 na mistrzostwach 鈍iata junior闚 to z這to Jakuba Wolnego i dru篡ny w Predazzo w 2014 roku. Od tego czasu 瘸dnemu z polskich skoczk闚, ani dru篡nie, nie uda這 si stan望 na podium tej imprezy. Najlepszym wynikiem w tym czasie jest 4. miejsce Tomasz Pilcha z 2018 roku. W 2015 roku polska dru篡na zaj窸a 4. miejsce, a w kolejnych zajmowa豉 7., 5., 5. i 6. miejsce.

O tym, jak 幢e wygl康a zaplecze polskiej kadry A, mo瞠 鈍iadczy tak瞠 fakt, 瞠 w najbli窺zych zawodach P w Zakopanem Polacy nie wykorzystaj w pe軟i przys逝guj帷ej im kwoty startowej w ramach grupy krajowej. Trenerzy podj瘭i decyzj, 瞠 z sze軼iu dost瘼nych miejsc wykorzystaj jedynie trzy - dla Aleksandra Zniszczo豉, Andrzeja St瘯a造 i Adama Ni積ika, kt鏎zy do陰cz do kadry A - Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra 砰造, Macieja Kota, Stefana Huli i Jakuba Wolnego.

W czym tkwi problem zaplecza polskich skok闚?

Zdaniem Adama Ma造sza nie ma wystarczaj帷o wielu nastolatk闚, kt鏎zy chcieliby spr鏏owa si w skokach narciarskich. - Jest problem i trudno zdiagnozowa jego przyczyn. Musimy spotka si i porozmawia, a nast瘼nie podj望 dzia豉nia w kierunku poprawy szkolenia. Wydaje si, 瞠 system wypracowany w Polsce za kadencji Stefana Horngachera funkcjonuje, lecz gdzie jest b陰d. Problem jest te w m這dzie篡, kt鏎a pojawia si, a nast瘼nie szybko odchodzi ze skok闚. Nie mamy z czego wybiera - powiedzia dyrektor generalny PZN w rozmowie z portalem skijumping.pl. - Rozmawia貫m z Austriakami na ten temat. Maj podobny problem. Mo瞠 nie wida teraz tego w konkursach, poniewa dobrze skacz w zawodach ka盥ej rangi, natomiast na samym dole jest du篡 k這pot. Nie ma m這dzie篡. Nastolatkowie wol skaka wirtualnie ni w rzeczywisto軼i - doda Ma造sz.

Problem faktycznie jest, ale w鈔鏚 najstarszych rocznik闚, przez co od kilku lat s k這poty ze skompletowaniem sk豉du, m.in. na mistrzostwa 鈍iata junior闚. Sukcesy kadry prowadzonej przez Stefana Horngachera sprawi造, 瞠 w zawodach Lotos Cup znowu rywalizuje wielu adept闚 skok闚. W przesz這軼i w豉郾ie tak odkryto talenty m.in. Macieja Kota czy Dawida Kubackiego. W pierwszych konkursach cyklu, rozgrywanych w dniach 20-21 stycznia w Chocho這wie, rywalizuje blisko 150 zawodnik闚 i zawodniczek, z kt鏎ych w przysz這軼i powinna si wykrystalizowa kadra A. W豉郾ie dlatego nale篡 powa積ie si zastanowi, jak nie zmarnowa tego potencja逝.