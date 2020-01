Dawid Kubacki zarabia na skoczni coraz więcej! Awansował w klasyfikacji zarobków skoczków

znawcatematu godzinę temu 0

Niech chłopak zarabia. Po co mu do kieszeni zaglądacie? Zacznijcie też skakać jak zazdrościcie. I tak są to marne pieniądze w porównaniu do innych dziedzin sportu. Kariera nie trwa długo więc życzmy mu aby jak najwięcej zarobił, a my będziemy oglądać piękne walki na skoczni w zamian.