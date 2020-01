Wielki problem Doleżala przed Zakopanem. Tak źle nie było od czterech lat

Dawid Kubacki wygrał drugi konkurs w Titisee-Neustadt wyprzedzając Japończyka Ryoyu Kobayashiego zaledwie o 0,3 punktu! Polak pierwszy raz w karierze wygrał dwa konkursy Pucharu Świata z rzędu, a w sumie liczbę konkursów z miejscem na podium przedłużył już do ośmiu!

Cieszyć może także fakt, że Piotr Żyła ustabilizował swoje skoki na bardzo wysokim poziomie i od czterech konkursów nie wypadł z dziesiątki Pucharu Świata. Nieco mniej szczęścia miał Kamil Stoch, który tym razem zajął 24. miejsce. Polak mógł być jednak wściekły po swoich skokach, bo zarówno w pierwszej, jak i drugiej serii trafiał na fatalne warunki atmosferyczne. W pierwszym skoku lepsze warunki miało 45 skoczków, a w drugiej wszyscy poza Polakiem. Stocha stać jednak na miejsca w czołowej szóstce, co potwierdził już w ostatnim czasie. Wspomniana trójka jest bardzo mocna i tutaj nie powinniśmy doszukiwać się żadnych problemów. Te są gdzie inaczej.

W poprzednich latach też zdarzało się, że nasi skoczkowie z kadry A mieli problemy, ale zawsze był ktoś, komu trenerzy mogli zaufać. Przecież karierę Stefana Horngachera rozpoczynaliśmy od składu Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Z czasem słabszego Kota zastępował Stefan Hula, który miał sezon życia, a w ostatnim sezonie coraz częściej był to Jakub Wolny. Niestety, teraz wszyscy znajdują się zdecydowanie pod formą.

Michal Doleżal swoją karierę z polskimi skokami rozpoczynał od letniego konkursu drużynowego w Wiśle, w którym postawił na sprawdzoną trójkę oraz Aleksandra Zniszczoła. Kto wie, czy tym razem też nie będzie musiał szukać wsparcia w kadrze B.

Doleżal ma ból głowy. Kto czwarty do drużyny?

W najbliższą sobotę Polaków czeka jednak konkurs drużynowy w Zakopanem i wydaje się, że Michal Doleżal będzie miał wielki ból głowy dotyczący wyboru czwartego zawodnika. Pozostali Polacy radzą sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. W sobotę mieliśmy nadzieję, że jasnym punktem może być Aleksander Zniszczoł, który zajął 34. miejsce, ale skakał solidnie. W niedzielę był jednak 41. i wydaje się, że na razie nie wykorzystał szansy w kontekście drużynowego startu w najbliższą sobotę. Bardzo chimeryczny jest także Andrzej Stękała, który w ostatnich tygodniach wyrasta na drugiego zawodnika kadry Macieja Maciusiaka. W ostatnich czterech konkursach PK dwa razy pokazywał co prawda wysoką formę zajmując piąte miejsca, ale kolejne dwa konkursy skończył na 27. i 30. miejscu. W jednym z nim byłby prawdopodobnie wyżej, gdyby nie niecodzienna sytuacja na skoczni.

Załamany Kot. Hula wykorzysta szansę?

Niestety, w tym sezonie konkurencji w naszej drużynie nie ma właściwie wcale. O ile Maciej Kot na początku sezonu cztery razy z rzędu punktował, to w ostatnich 11 konkursach punktował zaledwie 2 razy, a jego ostatnie skoki są coraz gorsze. Ba, powoli zaczynają zagrażać bezpieczeństwu samego zawodnika. W niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt był 49. i wydaje się, że on ma zdecydowanie najmniejsze szanse na powrót do dobrego skakania w tym sezonie.

Podobny problem ma Stefan Hula, który także znalazł się w kryzysie, ale nie aż tak dużym. Najstarszy polski skoczek też zaczynał sezon od punktowania w pięciu z pierwszych ośmiu konkursów, ale w kolejnych siedmiu konkursach tylko raz wszedł do czołowej trzydziestki! Może się jednak okazać, że Michal Doleżal nie będzie miał wyboru i zdecyduje się właśnie na Stefana Hulę, który skacze co prawda słabo, ale dosyć równo.

Powrót Wolnego może być zbawieniem, ale nie musi tak być

Zbawieniem dla Michala Doleżala może być za to Jakub Wolny, który po Predazzo został wycofany z Pucharu Świata i trenuje na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. 25-letni Polak wpadł w tym sezonie w niespodziewany kryzys formy, mimo że poprzedniej zimy ocierał się nawet o podium Pucharu Świata. Zawodnik trenuje obecnie pod okiem Zbigniewa Klimowskiego i możemy mieć tylko nadzieję, że poprawi swoje skoki. Do piątkowych serii zostały już jednak tylko cztery dni, a Polak nadal przeplata dobre skoki tymi zdecydowanie słabszymi.

O czwartym miejscu w drużynie zdecydują jednak piątkowe treningi i kwalifikacje w Zakopanem, ale czeski trener pod uwagę będzie brał także pod uwagę wyniki środowego treningu w Zakopanem. Michal Doleżal standardowo po tych trzech seriach wybierze skład na sobotnią rywalizację. Warto jednak przypomnieć, że w pierwszym konkursie drużynowym w tym sezonie najlepsi okazali się niespodziewanie Polacy, mimo że po piątkowych skokach kwalifikacyjnych w Klingenthal kibice spodziewali się raczej walki o trzecie miejsce, bo ani Kubacki, a ani tym bardziej Żyła i Stoch nie byli w idealnej formie. Tam jednak ze znakomitej strony zaprezentował się Jakub Wolny, który indywidualnie zaliczył siódmy rezultat i był to jeden z kluczy do zwycięstwa. Indywidualnie najlepszy był Dawid Kubacki, a 4. miejsce zajął Piotr Żyła. Najsłabszy z Polaków był zaś 13. Kamil Stoch. Ostatnie konkursy pokazały, że jak ktoś chce walczyć o wygraną, to czterech zawodników powinno indywidualnie mieścić się w czołowej piętnastce.

Do tej pory biało-czerwoni siedmiokrotnie wygrywali drużynowe konkursy Pucharu Świata. Na ten moment wydaje się jednak, że o ósme zwycięstwo może być w najbliższym czasie bardzo trudno.

Drużynówki za czasów Horngachera i Doleżala:

Puchar Świata 2016/2017

Klingenthal: 1.

Zakopane: 2.

Willingen: 1.

MŚ Lahti: 1.

Oslo: 3.

Vikersund: 2

Planica: 3

Puchar Świata 2017/2018

Wisła: 2.

Kuusamo 6. (dyskwalifikacja Żyły)

Titisee-Neustadt: 2.

MŚ w Lotach: 3.

Zakopane: 1.

IO: 3.

Lahti: 2.

Oslo: 2

Vikersund: 2

Planica: 4

Puchar Świata 2018/2019

Wisła: 1.

Zakopane: 3.

Lahti: 4.

Willingen: 1.

MŚ w Seefeld: 4.

Oslo: 4.

Vikersund: 4.

Planica: 1

Puchar Świata 2019/2020