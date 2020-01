Dawid Kubacki goni historyczny rekord. Zrównał się z Thomasem Morgensternem

Dawid Kubacki rozpoczął swoją znakomitą serię podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie - zajął w nim trzecie miejsce, a potem był 3. (Ga-Pa), 2. (Innsbruck), 1. (Bischofshofen), dwukrotnie 3. w Predazzo, a w miniony weekend wygrał oba konkursy w Titisee-Neustadt. W ten sposób rekord Polski należy już do niego, bo Adam Małysz i Kamil Stoch znajdowali się na podium po sześć razy z rzędu.

"Wielu ekspertów uważało Kubackiego za skoczka bez talentu":

W ten sposób Kubacki jest już na szóstym miejscu w klasyfikacji wszech czasów, zrównując się z Thomasem Morgensternem. Jeśli Polak stanie na podium w pierwszym konkursie Zakopanem, to awansuje na 3. miejsce ex aequo z Gregorem Schlierenzauerem, Mattim Nykaenenem i Stefanem Kraftem - by ich wyprzedzić, musi stanąć na podium w obu konkursach w Polsce. Liderem tego zestawienia jest Janne Ahonen (13 podiów z rzędu), który wyprzedza Petera Prevca (12 podiów).

Tak wygląda klasyfikacja wszech czasów: