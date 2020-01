Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Dawid Kubacki goni lidera!

Przed niedzielnymi zawodami Dawid Kubacki zajmował czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - tracił 177 punktów do pierwszego Karla Geigera, 155 pkt do drugiego Stefana Krafta i 51 pkt do trzeciego Ryoyu Kobayashiego. Kubacki wygrał niedzielne zawody (wyprzedzając drugiego Kobayashiego o 0,3 pkt), dzięki czemu jeszcze bardziej przybliżył się do czołówki. W tej chwili traci 122 pkt do Geigera, 39 pkt do Krafta i 31 do Kobayashiego.

REKLAMA

Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

Karl Geiger 886 Stefan Kraft 803 Ryoyu Kobayashi 795 Dawid Kubacki 764 Marius Lindvik 545 Kamil Stoch 474 Daniel Andre Tande 447 Philipp Aschenwald 414 Johann Andre Forfang 395 Peter Prevc 395

"Wielu ekspertów uważało Kubackiego za skoczka bez talentu":

Kamil Stoch zajmuje 6. miejsce (474 pkt), Piotr Żyła jest 14. (322 pkt), Maciej Kot 36. (37 pkt), Jakub Wolny 42. (22 pkt), a Klemens Murańka 61. (4 pkt). Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w Zakopanem w dniach 25 i 26 stycznia.