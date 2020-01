Dawid Kubacki wygrał kolejny konkurs! Wyprzedził Kobayashiego o 0,3 pkt!

jala57 2 godziny temu Oceniono 7 razy 1

Zadam pytanie z gatunku, jak mawia nasz Mistrz, bardzo glupich. Dlaczego oprocz Kubackiego I w pewnym stopniu Zyla, reszta zawodnikow '' cofnela sie do tylu '', a to co robia Kot z Wolnym wyglada na wtorny analfabetyzm. Tylko nie mowcie, ze skoki to w 99% glowa itd. To sa doswiadczeni zawodnicy ktorzy powinni sobie z tym poradzic nawet z tak miernym trenerem jak Dolezal. Podejrzewam gorzale, karty albo inne goralskie rozrywki