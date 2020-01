Tak Kraft zareagował na kapitalny skok Kubackiego po wygraną. Jego mina robi furorę [WIDEO]

ml2403 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Jak widać autor nie miał o czym pisać to sobie napisał o Krafcie. Już od czasów starożytnych mówiono o przekleństwie bycia drugim, bo wawrzyny wręczano i pieśni powstawały tylko o zwycięzcach. Potem wymyślono podium by honorować więcej niż jednego ale zrodziło się przekleństwo bycia czwartym, więc nie ma tu dobrego rozwiązania. Na pewno każdy chce wygrać i nie cieszy się, że ktoś go wyprzedził, tym bardziej, że współcześnie przekłada się to też na pieniądze. Jedni to potrafią zamaskować, a inni nie bardzo. Ot cała historia i szkoda na ten temat pisać artykuł.