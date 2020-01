Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Dawid Kubacki goni rywali po zwycięstwie

Dawid Kubacki w fantastycznym stylu wygrał sobotni konkurs, wyprzedzając Stefana Krafta i Ryoyu Kobayashiego (Kamil Stoch był 8., Piotr Żyła 9.). Dzięki temu Polak zyskał dodatkowe 100 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w której zajmuje 4. miejsce z 664 pkt.

"Wielu ekspertów uważało Kubackiego za skoczka bez talentu":

Kubacki w tej chwili traci 51 punktów do trzeciego Ryoyu Kobayashiego. Strata do czołowej dwójki jest większa, bo drugi Stefan Kraft ma 115 punktów więcej, za to do Karla Geigera traci w tej chwili 177 pkt. W czołowej "10" klasyfikacji znajduje się również Kamil Stoch, który ma 467 pkt.

Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

Karl Geiger 841 Stefan Kraft 779 Ryoyu Kobayashi 715 Dawid Kubacki 664 Marius Lindvik 519 Kamil Stoch 467 Daniel Andre Tande 433 Philipp Aschenwald 392 Peter Prevc 382 Johann Andre Forfang 375

Na dalszych miejscach znajdują się Piotr Żyła (13. miejsce, 290 pkt), 36. jest Maciej Kot (37 pkt), 39. Stefan Hula (31 pkt), 41. Jakub Wolny (22 pkt), a Klemens Murańka jest 61. (4 pkt).