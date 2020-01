Titisee-Neustadt Five. Kubacki najlepszy z Polaków. Stoch stracił szanse już w pierwszym skoku!

Ryoyu Kobayashi okazał się najlepszy w czasie kwalifkacji do turnieju Titsee-Neustadt FIVE. Japończyk poleciał 137,5 metra i nie miał sobie równych. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który zajął ósme miejsce. Niestety, dużo słabej wypadł Kamil Stoch, który już po pierwszym skoku stracił 31,7 pkt do prowadzacego w klasyfikacji mini turnieju Ryoyu Kobayashiego. Kubacki traci 13 pkt.

