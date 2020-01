Kuriozalna sytuacja przed skokami w Titisee-Neustadt. Tak źle nie było od 13 lat

Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula i Aleksander Zniszczoł. To skład reprezentacji Polski na konkurs Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Na niemieckiej skoczni zostanie rozegrany turniej Titisee-Neustadt Five. Do wygrania jest 25 tysięcy euro, czyli więcej niż w Turnieju Czterech Skoczni. Jest o co walczyć, ale w Niemczech może dojść do kuriozalnej sytuacji.

Wszystko wskazuje na to, że w piątkowych kwalifikacjach wystartuje zaledwie 49 skoczków, a przecież w pierwszej serii może startować 50. Jeżeli w ostatniej chwili nie zostanie zgłoszony żaden dodatkowy skoczek, to wszyscy awansują do konkursu. Tak naprawdę kwalifikacje mogłyby się nie odbyć, ale są wliczane do turnieju Titisee-Neustadt Five.

Na tę chwilę na liście startowej jest sześciu Polaków i tyle samo Niemców, Norwegów, Austriaków, Słoweńców i Japończyków. Rosjanie wystawili trzech reprezentantów, a Czesi, Finowie i Kazachowie po dwóch. Szwajcaria, Kanada, USA i Bułgarią mają po jednym reprezentancie. To najmniejsza liczba zawodników w europejskim konkursie PŚ od 13 lat.

Program zawodów w Titisee-Neustadt

Piątek, 17.01.2020

16:00 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje

Sobota, 18.01.2020

12:30 - otwarcie bram

15:00 - seria próbna

16:00 - rozpoczęcie I serii konkursowej

Niedziela, 19.01.2020