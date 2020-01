Startuje nowy turniej w skokach. Nagroda pokazuje upadek prestiżu Turnieju Czterech Skoczni

js08836 24 minuty temu 0

Upadek prestiżu TCS ? PM nie wie o czym pisze. A kto to jest ten PM ? A jakie ma tradycje ten nowy turniej ? TCS nic nie jest w stanie zagrozić. TCS, to jak wygranie turnieju WS w tenisie. Ten nowy ledwie ma rangę ATP 250. Wygranie TCS, to prestiż, przejście do historii skoków na zawsze. Tego doświadczył Małysz, Stoch i teraz Kubacki. W tym przypadku premie pieniężne mają drugorzędne znaczenie. A może PM niech zapyta samych skoczków, a nie opowiada głupoty.