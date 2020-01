Wisła Kraków blisko zaskakującego transferu. Odrzucił ofertę Partizana Belgrad

Wisła Kraków jest blisko zaskakującego transferu, bo na testy medyczne do Krakowa przyjechał Nikola Kuveljić z Javora Ivanjica - informuje Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego". 22-letni Serb występuje na środku pomocy i może się pochwalić znakomitymi warunkami fizycznymi (194 cm). Wiele w serbskiej prasie pisze się też o jego strzale z dystansu.

Zawodnik w tym sezonie zagrał już 18 meczów (trzy bramki i dwie asysty) i jest jednym z objawień ligi serbskiej. Miał nawet ofertę z Partizana Belgrad, ale według doniesień tamtejszych mediów woli grać w Polsce, gdzie może zostać wyróżniającym się piłkarzem i szybko trafić do zachodniego klubu. Kontrakt piłkarza wygasa wraz z końcem czerwca tego roku, ale wydaje się, że jest szansa by wcześniej dołączył do krakowskiego klubu.

Dla Wisły byłby to już czwarty transfer. Wcześniej Biała Gwiazda podpisała umowę z Kazachem Żukowem, a także wypożyczyła Mateusza Hołownię i Lubomira Tuptę z Hellasu Werona.