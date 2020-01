Najlepszy konkurs Polaków w tym sezonie! Gonią rywali w Pucharze Narodów

Dawid Kubacki, po skokach na 102,5 i 101 metrów, zajął 3. miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata we włoskim Predazzo. Tuż za nim uplasowali się ex aequo Kamil Stoch (102 i 100 metrów) oraz Piotr Żyła (101 i 104 metry). Zwyciężył Karl Geiger, aktualny lider Pucharu Świata, przed Stefanem Kraftem.

Zawodnicy prowadzeni przez Michala Dolezala zdobyli w niedzielę aż 163 punkty, co jest ich najlepszych wynikiem w obecnym sezonie. Dzięki temu znacznie zbliżyli się do będących przed nimi w Pucharze Narodów Norwegów. Pomimo zwycięstwa Geigera, powiększyli także przewagę do niebezpiecznie zbliżających się w klasyfikacji Niemców, będących tuż za Polakami. Na czele z bezpieczną przewagą znajdują się Austriacy.

Klasyfikacja Pucharu Narodów: