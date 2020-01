Najlepszy konkurs Polaków w sezonie. Wielka pogoń w Pucharze Narodów!

cxubmsqq1 godzinę temu Oceniono 4 razy 2

'Wielka pogon'? Do Niemcow stracilismy przeciez dzisiaj sporo punktow, prawda? A to jest o wiele bardziej 'bezposredni rywal' Polakow, redaktorze kg niz sporo wyprzedzajacy nas Austriacy i Norwegowie.



Ba, nawet 5-ta Japonia ma blizej do Polski niz Polska do Norwegii.



Wiec bez mitomanii, prosze.... A Niemcy skacza coraz lepiej, najwyrazniej zmiana trenera wyszla im na zdrowie. Czego akurat o Polakach powiedziec nie mozna......