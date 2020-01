Dawid Kubacki najlepszy w kwalifikacjach. Komplet Polaków w konkursie w Predazzo

zielony_jamnik 2 godziny temu Oceniono 13 razy -1

Dla redaktorów Wyborczej sukcesy Kubackiego to chyba jakiś dramat i osobista porażka.

Przypominam, że jeszcze 2 lata temu nijaki Kuczok na łamach Gazety biadolił, że Kubacki obraża jego "uczucia ateistyczne". Twierdził również, że religijność Kubackiego będzie mu przeszkadzać w odnoszeniu sukcesów.

Jak ktoś chce sobie przypomnieć szczucie w Wyborczej na Kubackiego to niech wygoogluje sobie tekst pod tytułem:

"W żadną pracę z psychologiem nie uwierzę, dopóki to nerwowe Wymię ojca będzie poprzedzało każdy dojazd do progu"