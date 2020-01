Stoch w czołówce treningów, solidny Kubacki. Polacy udanie rozpoczęli weekend PŚ w Predazzo

Zakończyły się oficjalne treningi przed kwalifikacjami do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Pierwszy z nich wygrał Pius Paschke. Niemiec po skoku na 102 metry uplasował się o 1,2 punktu przed Kamilem Stochem. Polak zaprezentował się świetnie, skacząc 97,5 metra w nie najlepszych warunkach i z obniżonego rozbiegu, co dało mu zaledwie 0,1 punktu przewagi nad Austriakiem Stefanem Kraftem, który uzyskał 98 metrów.

REKLAMA

Sporo zamętu wprowadziła do wyników treningu zmiana belki po skoku Paschkego. Zmieniono ją wtedy z 11. na 9., czyli o 4 niżej od wyjściowej dla I serii 13. belki. Relacja na żywo przygotowywana przez FIS nie uwzględniła tego i zawodnikom z numerami od 37 do 42 nie doliczono rekompensaty za rozbieg. Constantin Schmid (97 metrów) w końcowych wynikach powinien być 6., Gregor Schlierenzauer (97 metrów) 8., Jan Hoerl (97 metrów) 10., Piotr Żyła (95,5 metra) 16., Stephan Leyhe (95 metrów) 18., a Domen Prevc (93,5 metra) 34. Zmieniły się też miejsca pozostałych Polaków: Dawid Kubacki (95 metrów) był 12., Maciej Kot (97 metrów) 28., Stefan Hula (95 metrów) 37., a Jakub Wolny (93,5 metra) 40.

Druga seria przebiegła już bez podobnych incydentów. Wygrał ją Niemiec Karl Geiger, który skoczył 100 metrów. W klasyfikacji uplasował się o 0,3 punktu przed Michaelem Hayboeckiem i Kamilem Stochem, którzy obaj uzyskali po 100,5 metra. Pozostali Polacy to odpowiednio: 9. Dawid Kubacki (98,5 metra), 12. Piotr Żyła (95,5 metra), 18. Stefan Hula (95,5 metra), 38. Maciej Kot (92 metry) i 43. Jakub Wolny (90,5 metra).

Początek serii kwalifikacyjnej zaplanowano w Predazzo na godzinę 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl.