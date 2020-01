Dawid Kubacki wygrywa mimo błędów. Wielka zmiana. Stare nagranie szokuje

"Ależ wysoko nad zeskokiem jest Dawid Kubacki. Aj niestety krótki skok Polaka" - niemal to samo zdanie komentujący skoki narciarskie w TVP Sebastian Szczęsny wypowiadał przy wielu skokach Kubackiego za czasów kadencji Łukasza Kruczka.

REKLAMA

Skoczek nie był wówczas w stanie dostosować się do uwag trenera i dopiero zesłanie do kadry B oraz długa praca z Maciejem Maciusiakiem pozwoliły mu wyeliminować błąd, który zabierał mu nie tylko wiele metrów, ale także dużo pewności siebie. Wielu ekspertów twierdziło wówczas, że Kubacki dysponuje wręcz atomowym odbiciem, dlatego tak wysoko wychodzi z progu. Prawda była jednak nieco inna - chodziło głównie o to, że Kubacki zbyt szybko prostował się na progu, a jego "otworzona" klatka piersiowa stanowiła opór dla powietrza. Ten co prawda wynosił go wysoko nad zeskok, ale w drugiej fazie lotu Kubacki nie miał już prędkości, którą tracił w momencie wstrzelenia się w powietrze, przez co spadał z dużej wysokości.

Lata pracy pozwoliły mu jednak dojść na sam szczyt skoków narciarskich. I choć czasem kibice czy eksperci irytowali się na wypowiedzi Kubackiego, który po straconej szansie na dobry wynik dalej mówił o pracy (zarzucali mu przy tym brak ambicji), to on faktycznie z każdej porażki wyciągał wnioski i naprawiał swoje błędy. Dziś jako mistrz świata i zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni rozpoczyna walkę w kolejnym weekendzie Pucharu Świata. Tym razem w mieście, w którym w zeszłym roku wygrał swój pierwszy konkurs, czyli we włoskim Val di Fiemme (treningi o 16. Kwalifikacje o 18. Relacja w Sport.pl, transmisja w Eurosporcie).

Wielka zmiana w technice Kubackiego

Na początku kariery zarzucano mu, że jest mało agresywny w locie. Twierdzono, że leci niemal prostopadle w stosunku do nart i zupełnie nie wykorzystuje swojego potencjału. Żeby znaleźć potwierdzenie tej tezy szukać nie trzeba długo. Po wpisaniu na portalu Youtube frazy np. "Dawid Kubacki 2011", wyskakuje nam filmik z Bischofshofen, na którym widać, jak mało agresywnie zachowuje się w powietrzu Kubacki, u którego przestrzeń między ciałem a nartami jest bardzo duża. A na forach można było wówczas przeczytać, bardzo niepochlebne komentarze, że Polak spada w powietrzu jak rzucony kamień. Inni szli jeszcze krok dalej pisząc, że nasz skoczek spadał na zeskok niczym worek ziemniaków. Wówczas Kubacki skakał poniżej swoich możliwości i merytoryczna krytyka była nawet słuszna, ale te była nie tylko merytoryczna. Dzisiaj Polak wysyła w stronę hejterów sygnał, że długą pracą można dojść na sam szczyt. A ta musiała być u Kubackiego tytaniczna!

Okazuje się, że Kubacki słyszał to nie tylko od kibiców czy ekspertów, ale także swojego sąsiada, którego słowa w Bischofshofen cytował Piotr Żyła. - To zaczęło się już dawno, kiedyś chyba sąsiad Dawida powiedział, że to trzeba tak, jak gąsior, wyciągać się w powietrzu i wtedy to będzie dobrze - śmiał się w rozmowie z TVP Sport.

Technika gąsiora i marzenie z dzieciństwa

Żarty z techniki gąsiora przypadkiem nie są, bo właśnie na Turnieju Czterech Skoczni Kubacki zaczął zachowywać się w powietrzu, jak najlepsi styliści w historii skoków narciarskich. Po wyjściu z progu Kubacki niemal od razu kładł się na nartach, a jego głowa znajdowała się w poziomie czubków nart. - Tak się dzieje jeżeli skok wychodzi idealnie. Wtedy wszystko automatycznie układa się do lotu - zauważył Michal Doleżal, trener polskiej kadry.

Porównanie stylu Kubackiego 2011/2020 screen Eurosport/ TVP Sport

Kubacki lotami w Bischofshofen nawiązał więc do swojego wielkiego marzenia z dzieciństwa, bo przygoda około pięcioletniego Dawida ze skokami rozpoczęła się od obejrzenia w telewizji konkursu, w którym występował Kazuyoshi Funaki. - Do dzisiaj mam ten skok przed oczami. Tylko teraz jest on mocno zniekształcony, bo wyobrażam sobie, jakby to była jakaś ogromna skocznia mamucia. Pamiętam, że zobaczyłem wtedy skok Funakiego, który pięknie latał. Bardzo mi się to spodobało i ciągle mówiłem rodzicom, że ja też tak chcę – opowiadał nam skoczek.

W Bischofshofen wygrywał z błędami

Warto jednak zauważyć, że polski skoczek nie ustrzegł się błędów, mimo wygrania konkursu w Bischofshofen. I to tylko pokazuje, jak jest mocny. W pierwszej serii ostatniego konkursu TCS poleciał aż 143 metry i praktycznie zabrał rywalom nadzieję na zwycięstwo. Ale warto zauważyć, że tuż po wyjściu z progu lewa narta Polaka prawdopodobnie zbyt szybko została rozprowadzona do boku i nawet złapała dużo powietrza. Na powtórce z dołu skoczni widać też, jak krzywo w pewnym momencie leci Polak, ale mimo to jego sylwetka pozostała niemal nieruchoma. Można to zobaczyć tutaj od 35 sekundy:

Mimo błędu Kubacki bardzo dobrze opanował narty w powietrzu, nie wykonywał nerwowych ruchów, dzięki którym nie stracił prędkości. Ba, gdy wydawało się, że koło 90. metra zaczyna brakować mu wysokości, to okazało się, że jego prędkość w powietrzu była na tyle duża, że skoczek jeszcze położył się na nartach i wyciągnął z tego odległość poza rozmiar skoczni. A postronni kibice mogli mieć wrażenie, że był to efekt wiatru pod narty na dole skoczni. Chorągiewki pokazywały jednak, że wieje z tyłu.

Przyczepić można się było także do zbyt głębokich telemarków, chociaż lądowanie poza granicą 140 metrów zawsze jest dodatkową trudnością. O błędach w Bischofshofen mówił też drugi trener naszej kadry - Zbigniew Klimowski. - Jeszcze jakieś błędy popełnia. Twierdzę, że najlepszy skok w Turnieju Czterech Skoczni miał w serii próbnej w Bischofshofen, ale już w konkursie błędy były. To dobrze. Można się tylko cieszyć, że jeszcze jest rezerwa, że jest naprawdę duży potencjał. Sądzę, że taki rytm Dawid utrzyma do końca sezonu - powiedział trener. Dawid Kubacki ma więc jeszcze nad czym pracować, ale to dla niego żadna nowość.