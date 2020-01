Austriacki skoczek przedwcześnie zakończył sezon! Zaskakująca decyzja

Fettner o swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Sezon nie przebiega według moich oczekiwań. W złym momencie dopadło mnie zakażenie żołądkowo-jelitowe. Skutkiem tego było pogorszenie mojej dyspozycji fizycznej, co nie pozwoliło mi zrealizować postawionych sobie celów - tłumaczy 34-latek.

REKLAMA

Austriak zapewnia równocześnie, że nie zamierza kończyć swojej kariery i ma nadzieję, że już niedługo rozpocznie przygotowania do sezonu 2020/21. - Przejdę teraz do treningu siłowego i ukończę studia wyższe. Mam nadzieję, że wkrótce zacznę przygotowania do nadchodzącego sezonu z dużą energią i pełnym skupieniem - napisał skoczek z Wiednia.

Sezon 2019/2020 nie układał się po myśli Fettnera. Jego najlepszym wynikiem było 7. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego rozgrywanych w Vikersund. W klasyfikacji generalnej PK Austriak zajmuje 13. pozycję z dorobkiem 77 punktów. Mistrz świata w drużynie z 2013 roku wystartował także dwukrotnie w Pucharze Świata. W Innsbrucku nie przebrnął kwalifikacji, z kolei w Bischofshofen zakończył rywalizację po pierwszej serii, zajmując 41. lokatę.

Więcej o sportach zimowych przeczytacie w portalu sportsinwinter.pl