Ogromne nerwy w polskiej ekipie. Adam Małysz: Sobczyk wymiotował na wieży trenerskiej

Dawid Kubacki w kapitalnym stylu wygrał 68. Turniej Czterech Skoczni. Polski skoczek okazał się najlepszy podczas poniedziałkowego konkursu w Bischofshofen, czym zapewnił sobie zwycięstwo w całym turnieju. Kubacki zdominował zawody, ale nasza reprezentacja do końca nie była pewna jego wygranej. Udzielały się nerwy, o czym Piotrowi Majchrzakowi ze Sport.pl opowiadał Adam Małysz: Byłem tak zestresowany, że najpierw mnie serce bolało, potem żołądek. Więc już nawet sam nie wiem co mnie bolało. Ten stres był potworny. Stoisz na dole i chcesz mu pomóc, ale nie możesz. Tam samo było z Kamilem Stochem i Piotrkiem Żyłą. Później jest tylko radość - powiedział Małysz.

Dawid Kubacki skomentował swoje zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni:

Członek polskiej kadry wymiotował z nerwów

- Ogromnie przeżywaliśmy konkurs tutaj na dole. A Grzesiek Sobczyk wymiotował na wieży trenerskiej, bo on tak reaguje. Wszystko bierze tak do siebie, że nerwy go rozsadzają - dodał Małysz. - Serce drżało przed pierwszym i przed drugim skokiem - skomentował krótko trener biało-czerwonych Michal Doleżal.

Polscy fani przebywający w Bischofshofen byli zachwyceni triumfem naszego skoczka w Turnieju Czterech Skoczni. - Trzech królów mamy, na kolejnego czekamy - śpiewali kibice, nawiązując do Stocha, Małysza i Kubackiego.

Polscy skoczkowie nie mają czasu na świętowanie. Już w najbliższy weekend kolejne konkursy Pucharu Świata we włoskim Predazzo.