Maciej Maciusiak: Dawid Kubacki dał koncert. Może zbierać sukcesy jak Kamil Stoch

Kubacki przyjechał do Bischofshofen jako lider 68. Turnieju Czterech Skoczni. Miał 9,1 pkt przewagi nad Mariusem Lindvikiem, 13,3 pkt nad Karlem Geigerem i 13,7 pkt nad Ryoyu Kobayashim. Formę udowodnił zajmując trzecie miejsca w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen oraz kończąc na drugim miejscu zawody w Innsbrucku. Ale i tak obawialiśmy czy obroni się przed atakiem rywali.

Okazało się, że to Kubacki zaatakował. Już w serii próbnej był wyraźnie najlepszy, a później to samo zrobił w obu seriach konkursowych.

- To był koncert. Prezent dla wszystkich Polaków, dla fanów skoków narciarskich. On to znakomicie wytrzymał, świetnie wykonał swoją pracę, idealnie do końca się koncentrował - mówi trener Maciusiak, który prowadzi kadrę B i kilka lat temu właśnie w kadrze B zmienił Kubackiemu technikę, dzięki czemu Dawid zaczął odnosić coraz większe sukcesy.

- Wiedziałem, że w Bischofshofen Dawid będzie bardzo mocny, byłem o niego spokojny. A jeszcze wszystko się ułożyło pod niego: wiaterek w plecy, nisko ustawiona belka. No i pięknie to Dawid wykorzystał - analizuje Maciusiak.

Wyobraźnia pracuje

Po bardzo dobrych startach w Turnieju Kubacki awansował z 15. na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zrobił to w ciągu czterech konkursów, a do końca sezonu zostało jeszcze 19 indywidualnych startów.

- Wyobraźnia pracuje, ale to są skoki narciarskie, czyli sport, który trudno zrozumieć nawet skoczkom i trenerom, w którym wszystko się szybko zmienia. Tu przychodzi nowy weekend i jest nowe rozdanie - mówi Maciusiak, nie chcąc zastanawiać się teraz czy Kubacki powalczy o Kryształową Kulę. - Trzeba się skupiać na każdym konkursie z osobna, a liczyć punkty w klasyfikacji generalnej można dopiero w marcu, jak przyjdzie turniej Raw Air - tłumaczy.

Najbliższy weekend dla mistrza

Chętnie Maciusiak wybiega myślami do najbliższych startów. - Kolejne konkursy odbędą się na skoczni idealnej dla Dawida - mówi, mając na myśli zaplanowane na 11 i 12 stycznia zawody na obiekcie HS 104 w Predazzo. - Dawid jest mistrzem świata ze skoczni normalnej, zawsze był na takich skoczniach mocny. Będzie głównym faworytem do zwycięstwa. Geiger i Lindvik też mają silne odbicie i będą się liczyć w Predazzo, ale Dawid ma wszystko, by przyszły weekend należał do niego - mówi Maciusiak.

W marcu medal w lotach, za dwa lata na igrzyskach?

Trener naszej kadry B podkreśla jeszcze jedną, istotną rzecz. - To chyba największy sukces Dawida. Jeżeli zawody w Seefeld byłyby w takich warunkach jak konkurs w Bischofshofen, to na pewno byłoby lepiej. Ale jeśli ktoś wtedy umniejszał sukces Dawida, to teraz już nic nie powie - zauważa Maciusiak.

- Liczę, że mając już mistrzostwo świata i triumf w Turnieju Czterech Skoczni Dawid może zbierać sukcesy jak Kamil Stoch. W tym sezonie będzie miał szansę na medal MŚ w lotach, bo jest bardzo wszechstronny i już pokazywał, że i na mamutach potrafi odlatywać. A w 2022 roku może odnieść sukces na igrzyskach olimpijskich - podsumowuje Maciusiak