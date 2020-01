Polacy zbliżyli się do Norwegów i uciekają Japończykom. Oto klasyfikacja Pucharu Narodów po finale TCS

Polacy zajmują 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów w skokach narciarskich. Po konkursie w Bischofshofen o 12 punktów wzrosła ich przewaga nad Japończykami, a o 16 zmalała strata do Norwegów.

Skandynawowie są na 2. pozycji z 2064 punktami, tracąc 256 do liderującej Austrii. Prowadzący w klasyfikacji zawodnicy stracili do podopiecznych Aleksandra Stoeckla w ostatnim konkursie 4 punkty.

Klasyfikacja Pucharu Narodów po 68. TCS:

1. Austria - 2320 punktów

2. Norwegia - 2064 punkty

3. Polska - 1741 punktów

4. Japonia - 1667 punktów

5. Niemcy - 1597 punktów

Kolejne konkursy zaliczane do tej klasyfikacji to oczywiście najbliższy weekend i zawody Pucharu Świata na normalnym obiekcie we włoskim Predazzo. Przeniesiono je na mniejszą skocznię ze względu na problemy z przygotowaniem dużego obiektu.