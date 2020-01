Fenomenalny Dawid Kubacki! Jako 3. Polak wygrał Turniej Czterech Skoczni!

obserwator_86 godzinę temu Oceniono 16 razy 10

Teraz czekam na tych wszystkich, którzy twierdzili, że Kubacki nie ma absolutnie żadnych szans na wygranie TCS. Również tych, którzy po trzecim konkursie twierdzili, że co to za wygrany z przypadku, jeśli nie wygra żadnego konkursu. A gdzie załoga, która po wczorajszych seriach próbnych i kwalifikacjach skreślała go na tej skoczni ? Analogia do poprzednich konkursów, gdzie za każdym razem był na podium, a w treningach nawet wypadał z dziesiątki oczywiście nie miała prawa bytu...