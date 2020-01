Kubacki ze sporą przewagą. Tak wygląda końcowa klasyfikacja 68. TCS

Kubacki ze sporą przewagą, drugi wynik w historii! Tak wygląda końcowa klasyfikacja 68. TCS

Dawid Kubacki wygrał 68. Turniej Czterech Skoczni z przewagą 20,6 punktów. Po jego pierwszym skoku w Bischofshofen czekaliśmy już tylko na potwierdzenie jego triumfu i to, o ile wyprzedzi rywali. To najniższa przewaga od 4 lat, ale osiągnięta ze zwycięstwem dopiero w ostatnim konkursie turnieju, co udawało się niewielu.

Fot. Matthias Schrader / AP

