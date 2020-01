Świetne prognozy pogody przed ostatnim konkursem TCS. Niepokoi tylko ułożenie listy startowej

Zgodnie z niezwykle dok豉dnymi prognozami pogody z modelu ICM, w poniedzia貫k 鈔edni wiatr w Bischofshofen nie powinien przekracza oko這 1,5 m/s. Dodatkowo, b璠zie wia這 z kierunku p馧nocnego, czyli od strony drzew znajduj帷ych si po prawej stronie skoczni.

Pogoda nie powinna namiesza

Mo積a wi璚 odnie嗆 wra瞠nie, 瞠 na skoczni nie b璠ziemy m闚i o wietrze, a raczej o ruchach powietrza. Znaczenie mo瞠 mie r闚nie to, 瞠 w dzie prognozowane jest oko這 pi耩 stopni w s這鎍u, a to oznacza, 瞠 promienie b璠 ogrzewa powietrze, kt鏎e podniesie si na zbocza g鏎, a po zachodzie s這鎍a w wy窺zych partiach g鏎 tradycyjnie szybko si och這dzi i b璠zie schodzi這 w ni窺ze rejony, czyli m.in na skoczni. W Bischofshofen zapowiadaj si zatem tradycyjne dla tego miejsca warunki atmosferyczne.

Faworyci rozrzuceni w pierwszej serii

R闚ne warunki to bardzo dobra wiadomo嗆 dla Dawida Kubackiego, kt鏎y w poniedzia貫k powalczy o zwyci瘰two w ca貫j imprezie. W ostatnich konkursach Polak pokaza, 瞠 dobrze radzi sobie zar闚no przy wietrze pod narty, jak i w plecy, bo w r騜nych sytuacjach oddawa bardzo dobre skoki.

O zwyci瘰two w Turnieju Czterech Skoczni walczy jeszcze czterech skoczk闚 (o ile nie wydarzy si nic nieprzewidzianego), kt鏎zy w pierwszej serii wystartuj w do嗆 regularnych od siebie odst瘼ach. W kwalifikacjach Geiger by 16., Dawid Kubacki 13., Marius Lidvik 9., a Ryoyu Kobayashi 6. Oznacza to, 瞠 skoczkowie b璠 startowa na przestrzeni oko這 18 minut, a w takim czasie termika mo瞠 si po prostu zmienia. Dodatkowo Lidvik i Kobayashi po pierwszym skoku b璠 ju wiedzieli co zrobi Kubacki. Je郵i Polak skoczy daleko, to rywale b璠 pod wielk presj. Je郵i za s豉bo, to konkurenci dodatkowo si zmobilizuj.

Mg豉 przynosi z regu造 wiatr pod narty

Bischofshofen s造nie z du瞠j wilgotno軼i, spowodowanej m.in przep造waj帷 tu obok skoczni rzek, a tak瞠 z mgie, kt鏎e co jaki czas pojawiaj si nad skoczni i przynosz nag貫 zmiany warunk闚 atmosferycznych (z regu造 jest to wiatr pod narty). W豉郾ie przy takiej pogodzie Daiki Ito w 2005 roku skoczy 143 metry i pobi rekord skoczni, kt鏎y utrzymywa si przez wiele lat. Konkretnie do 2017 roku, gdy Andreas Wellinger poprawi go o 1,5 metra. W zesz造m roku w kwalifikacjach najdalej pofrun掖 Dawid Kubacki, kt鏎y skoczy 145 metr闚 i to on teraz jest oficjalnym rekordzist skoczni.