Dawid Kubacki liderem TCS, ale wszyscy zapomnieli o jednym skoczku! To będzie szalony atak

ml2403 godzinę temu

Pisz człowieku artykuł o czymkolwiek jak tylko zapłacą. Skoki narciarskie to jedna bardziej nieprzewidywalnych dyscyplin i nie ma tu co gadać o oczywistościach. Jak ju z autor rozważa ile Kubacki by stracił na podstawie skoku w kwalifikacjach to niech lepiej sobie popatrzy ile Kubacki odrobił i nadrobił na Kobayashim w Innsbrucku, bo to było ok. 20 pkt. W ostatnim konkursie może być odwrotnie. Trzeba także pamiętać, że to konkurs ośmiu skoków i co może ważniejsze 4 kwalifikacji. Jakikolwiek zawalony skok w kwalifikacjach i brak awansu do 50-ki i jest już po zawodach. To samo nie zakwalifikowanie się do II serii w jakimkolwiek z konkursów. Będzie ciekawie, a autor artykułu niech sobie weźmie inny temat.