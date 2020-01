Dawid Kubacki tłumaczy swoje nieco słabsze skoki. "Moje nogi trochę to odczuły"

W niedzielę skoki Dawida Kubackiego nie były tak dobre, jak w sobotę w Innsbrucku, ale prawdziwa rywalizacja czeka nas dopiero w poniedziałek.

REKLAMA

Po przyjeździe do Bischofshofen polski skoczek mógł odczuwać trudu poprzedniego dnia, bo po podium na Bergisel biuro zawodów opuszczał dopiero około godziny 18.15 (a przecież konkurs zakończył się koło godziny 16). Polak musiał nie tylko udzielić wypowiedzi polskim, a także zagranicznym mediom, ale był też na oficjalnej konferencji prasowej i na kontroli antydopingowej. Oznacza to, że inne obowiązki zajęły mu około dwie godziny dłużej niż np. Ryoyu Kobayashiemu, który skończył zawody poza podium. Dodatkowo tuż po zawodach Kubacki przyznał, że jest głodny, bo na skoczni zawodnicy nie mieli możliwości zjedzenia obiadu. - Z doświadczenia wiem, że to potrafi bardzo zmęczyć. Dlatego nie męczcie Dawida za bardzo - podkreślił Kamil Stoch, który zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach.

Dawid Kubacki: Muszę odpocząć i tyle

- Na pewno nogi to odczuły troszeczkę. Wczoraj się udało trochę odpocząć, resztę się uda odpocząć dzisiaj. Moje skoki były okej. Bez większego błysku. Wydaje mi się, że to kwestia też tego, że sobota była dla mnie dość długa i intensywna, także trzeba odpocząć do poniedziałku i tyle. Czułem, że skoki były nie do końca tak dobre jak bym chciał - powiedział po niedzielnych skokach Kubacki.

Polak przyznał, że wieczór nie będzie się różnił wiele od innych na turnieju. - Jaki plan na wieczór? W gaźnik haha. Nie no wieczór jak każdy inny. Pewnie trzeba odleżeć swoje u fizjoterapeuty i "się posprawdzać". Tyle - dodał rozbawiony pytaniem Kubacki.