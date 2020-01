Zwycięstwo Dawida Kubackiego w TCS jest zagrożone. W niedzielę straciłby 22,7 pkt

Dawid Kubacki był siódmym najrówniejszym skoczkiem niedzielnych serii w Bischofshofen. To były tylko dwa treninigi i kwalifikacje do poniedziałkowego konkursu kończącego Turniej Czterech Skoczni, ale pokazały, że bardzo groźny będzie Ryoyu Kobayashi. Czwarty zawodnik Turnieju był najlepszy, od liderującego Kubackiego lepszy aż o 22,7 pkt. A w zawodach do odrobienia Japończyk ma 13,7 pkt.

Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

