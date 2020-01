Stefan Horngacher czeka na błąd Dawida Kubackiego. "Teraz jego kolej"

znawcatematu pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Mam pytanie? Kto kształci obecnie wszelkiej maści redaktorów sportowych w języku polskim?

Nie odmieniamy zagranicznych imion i nazwisk graczy w języku polskim. Jednak jak już na siłę to chcecie robić to odmieniajcie i imię i nazwisko! Brzmi to często komicznie np:



"Daleki skok Daikiego Ito" a może śmieszniejsze "Daleki skok Daikiego Itiego"

To samo jest tu na sport.pI jak i w tv. Nie dotyczy to tylko skoczków ale wszystkich sportowców.



Najlepiej brzmi mimo wszystko:

"Daleki skok Daiki Ito"