Znakomite skoki Kamila Stocha na treningach! Dawid Kubacki przed Lindvikiem

Znakomity skok oddał Kamil Stoch, który wylądował na 137. metrze i zajął 4. miejsce. Dawid Kubacki w drugiej próbie osiągnął 132 metry i był 8. Co ważniejsze, w obydwu treningach był lepszy od Mariusa Lidnvika, jego rywala w walce o zwycięstwo w całym Turnieju Czterech Skoczni. Piotr Żyła zdecydowanie poprawił się w porównaniu do pierwszego skoku, gdy skoczył 117,5 metra. Tym razem wylądował na 130. metrze, co pozwoliło mu zająć 24. pozycję.

Jakub Wolny w drugim treningu skoczył znacznie słabiej niż w pierwszej próbie, gdy osiągnął 126 metrów. Tym razem wylądował na 118. metrze i zajął 58. miejsce. Lepiej od niego poradzili sobie zarówno Stefan Hula, jak i Maciej Kot. Pierwszy z nich osiągnął 125 metrów, co dało mu 41. miejsce, a Kot skoczył dwa metry krócej i był 48.

W pierwszym treningu najlepszy był Michael Hayboeck, który wyprzedził Ryoyu Kobayashiego i Stephana Leyhe. W drugim zwyciężył Stefan Kraft przed Peterem Prevcem i Ryoyu Kobayashim.

Ryoyu Kobayashi znakomity na treningach. Dawid Kubacki ma się czego bać?

W treningach świetnie spisał się Ryoyu Kobayashi. Trzeci zawodnik Turnieju Czterech Skoczni był lepszy od Dawida Kubackiego o 14,9 pkt, a w klasyfikacji traci do Polaka 13,7 pkt.