Norwegowie zapowiadają "polowanie" na Kubackiego. "Nigdy nie widziałem czegoś podobnego"

szats69 godzinę temu Oceniono 7 razy 5

Jeśli będą równe warunki i nie będzie cyrku z notami to Kubacki ma ogromne szanse na tryumf. Nie odstaje od czołówki i w takich warunkach te 9 punktów przewagi powinno wystarczyć. Ale jeśli wiatr będzie zmienny, to te 9 punktów to jest nic.



Niepokoi natomiast kompletna rozsypka Wolnego i Huli, którzy w poprzednim sezonie prezentowali o wiele lepszą jakość i pewność, a teraz jakby wrócili do skakania sprzed ery Horngachera.