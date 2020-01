Dawid Kubacki liderem TCS! Ogromne przetasowanie w czołówce

niktalboktos godzinę temu Oceniono 2 razy -2

Najbardziej poszkodowany niestety przez warunki jest Japoniec, mial zle w pierwszym skoku a w drugim koszmarne. Najlepszym skoczkiem w tym momencie jest tak czy owak Kobayashi. Kubacki i Lindwik trafili z warunkami w pierwszej serii, to zadecydowalo. Przy niewielkiej roznicy w formie zawodników decyduje niestety wiatr. W TCS trzeba miec szczescia sporo w 8 skokach....zobaczymy wiec czy Kubacki trafi tez w ostatnim konkursie. To juz jak ruletka trochę... moze dlatego ludzie to ogladają, rozs adni wiedzą ze wynik nie do konca oddaje jakosc danego zawodnika. No moze po 100 skokach....