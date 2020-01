Kamil Stoch bardzo słabo w świetnych warunkach. Kubacki w czołówce serii próbnej

ukos 21 minut temu Oceniono 3 razy 1

Teraz widać dlaczego odszedł Horngacher. To nie żadna tęsknota za domem rodzinnym, tylko trzeźwa ocena sytuacji. Po prostu wycisnął z polskich skoków wszystko co się da (nadzwyczajnie dużo) i widział posuchę nadchodzącą w perspektywie najbliższych 4-5 czy nawet 10 lat. Oczywiście gdyby został, to uwiąd nie byłby tak szybki, ale jednak też widoczny. W tej chwili dobry jest tylko Kubacki. Żyła niby też, ale wyniki jednak szczebel niżej od wcześniej przez niego osiąganych. Stoch pewnie jeszcze nieraz odniesie efektowny sukces, ale będzie to już coraz rzadziej. Z następców tej trójki widać tylko Wolnego, któremu może jeszcze uda się osiągnąć wysoką formę. Nie ma szans, żeby szybko udało się to komuś jeszcze.

O takim poziomie jak za Horngachera można tylko pomarzyć, mimo doodbytniczych komentarzy "ekspertów" twierdzących, że to wszystko wina warunków. Mniej przewidujący od Horngachera Doleżal podjął się więc zadania niewykonalnego, niczym uczeń czarnoksiężnika.