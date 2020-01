Tylko jedna rzecz może pokrzyżować plany Dawidowi Kubackiemu. Nerwowa sobota w Innsbrucku

Piątkowe kwalifikacje zostały rozegrane w zaskakująco sprawiedliwych (jak na Bergisel) warunkach. Najlepszy okazał się Marius Lindvik z Norwegii, który poleciał 131,5 metra. Najlepszy z Polaków był szósty Dawid Kubacki (127 metrów). Warto jednak zauważyć, że Polak trafił zdecydowanie najgorzej, bo miał dodane aż 6,8 pkt za zły wiatr. Dla porównania drugi Stefan Kraft (132,5 metra) miał odjęte 2,2 pkt.

Skocznia Bergisel przyzwyczaiła jednak do tego, że zawody często rozgrywane są w loteryjnych warunkach atmosferycznych, a wszystko przez niecodzienną budowę futurystycznych trybun znajdujących się w niecce stadionu. W przypadku mocniejszych podmuchów wiatr odbija się od nich i tworzy zawirowania w powietrzu, które utrudniają oddawanie dalekich skoków. Wiele wskazuje również na to, że w sobotę czeka nas załamanie pogody. W czwartek i w piątkowy poranek w Innsbrucku było bardzo słonecznie, ale już w czasie treningów nad miastem pojawiły się chmury. I nie zwiastowały one nic dobrego. - powiedział Michal Doleżal.

Sobotnie załamanie pogody?

W sobotę ma zrobić się o kilka stopni cieplej, a zapowiadany jest także większy wiatr. Dodatkowo, prognozy mówią, że szansa na opady przekracza 60 procent (a w piątek było to tylko 6 procent) - Zmienia się front atmosferyczny i to widać. Prognozy są różne. Jedna mówi o tym, że w sobotę będzie więcej wiatru (do 2 m/s) i pojawi się też śnieg lub śnieg z deszczem. Inne prognozy mówią o tym, że będzie gorzej, bo podmuchy wiatru będą jeszcze mocniejsze i cały dzień ma padać. Jeszcze poranek w piątek był bardzo ładny. Było słoneczko i właściwie cisza na skoczni, w kwalifikacjach niebo było już jednak zachmurzone. Wiadomo, że prognozy nie zawsze się sprawdzają, szczególnie w górach. I możemy mieć tylko nadzieję, że czarne prognozy się nie sprawdzą - powiedział Maciej Kot.

Wiatr może przeszkodzić Kubackiemu

Po konkursie w Ga-Pa Dawid Kubacki zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, za Ryoyu Kobayashim z Japonii i Karlem Geigerem z Niemiec. Do drugiego miejsca Polak tracił 2,1 pkt. Do pierwszego 8,5 pkt. Chociaż Kubacki już w tym turnieju pokazał, że radzi sobie w warunkach gorszych od rywali, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że łatwiej jest walczyć w porównywalnych warunkach. Wszech żadne dodatnie punkty za zły wiatr nie oddadzą realnych strat wynikających ze słabych warunków. I po 10 latach obowiązywania przepisów dt. rekompensat chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę.

Loteryjny Innsbruck przyzwyczaił do profesjonalizmu

Niestety, Innsbruck przyzwyczaił wszystkich do loteryjnych rozstrzygnięć. Tak przecież było w 2014 roku, gdy koszmarne zawody wygrał były kombinator norweski - Anssi Koivouranta.

Polscy skoczkowie nie mają najłatwiejszych zadań w systemie KO. Maciej Kot twierdzi jednak, że trzeba robić swoje i liczyć na łut szczęścia. - Nie będzie łatwo. Tyle, że jest to specyficzna skocznia, na której wszystko jest możliwe. Do tego ma być wietrznie i ma padać nawet deszcz ze śniegiem. Dlatego każdy scenariusz jest możliwy. Trzeba będzie walczyć. Postaram się dokonać drobnych zmian - zakończył 28-letni skoczek.