Niepokojące słowa Michala Doleżala o Kamilu Stochu. Otwarcie mówi o jego błędzie

Najwiekszy blad to popelnil Tajner z Malyszem nie zatrzymujac Horngachera. Widac to chocby porownujac wyniki Polakow i Niemcow w tym sezonie.



Ja sie juz 'zaniepokoilem', jak rok temu zaczelo sie to 'przeciaganie liny'. Niemcy okazali sie silniejsi, Austriak, najlepszy trener na swiecie, przestal trenowac Polakow.