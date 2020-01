Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni! Dawid Kubacki wciąż walczy o zwycięstwo

Po konkursie w Oberstdorfie Dawid Kubacki zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Za Ryoyu Kobayashim z Japonii i Karlem Geigerem z Niemiec. Do drugiego miejsca Polak tracił 1,2 pkt. Do pierwszego 10,4. Teraz sytuacja w TCS wygląda następująco, a Dawid Kubacki traci do lidera już tylko 8,5 pkt i wciąż może walczyć o zwycięstwo!

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni po konkursie w Ga-Pa:

Ryoyu Kobayashi, Japonia - 587.2 Karl Geiger, Niemcy - 580.9 Dawid Kubacki, Polska - 578.7 Marius Lindvik, Norwegia - 568.3 Stefan Kraft, Austria - 553.6 Marcus Eisenbichler, Niemcy - 543.9 Piotr Żyła, Polska - 543.7 Robert Johansson, Norwegia - 542.1 Peter Prevc, Słowenia - 540.8 Daiki Ito, Japonia - 540

Kamil Stoch zajmuje 19. miejsce, Maciej Kot 29., a Stefan Hula 30. Do zakończenia rywalizacji w niemiecko-austriackim turnieju zostały dwa konkursy. W Innsbrucku 04.01 o godz. 14 i w Bischofshofen 06.01 o godz. 17.15.