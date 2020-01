Kapitalny konkurs w Ga-Pa z Kubackim w jednej z ról głównych! Polak na podium

O ile po zawodach w Oberstdorfie można było narzekać na niesprawiedliwe warunki, o tyle w Garmisch-Partenkirchen wiatr nie miał tak wielkiego wpływu na przebieg rywalizacji. Najwięcej powodów do radości po pierwszej serii spośród Polaków mógł mieć Dawid Kubacki, który po skoku na 137 metrów zajmował 2. miejsce na półmetku rywalizacji. Dobry skok oddał także Piotr Żyła, który choć skoczył 133,5 metra i zajmował 8. miejsce, przegrał pojedynek z rewelacyjnym Mariusem Lindvikiem, który skokiem na 143,5 metra wyrównał rekord skoczni i prowadził po pierwszej serii.

Demony przeszłości wróciły z kolei do Kamila Stocha. Lider polskiej kadry popełnił błąd na progu, do którego doszły najniższa prędkość najazdowa i nieco silniejszy wiatr w plecy. Stoch skoczył 126,5 metra, co na półmetku rywalizacji dawało dopiero 25. miejsce, ze stratą 24,7 punktu do lidera, jednoznacznie przekreślając jego szanse na sukces w Turnieju Czterech Skoczni. Jeszcze słabiej wypadli Maciej Kot i Stefan Hula. Pierwszych z nich skoczył 128 metrów i został sklasyfikowany na 33. pozycji. Stefan Hula wylądował 3,5 metra wcześniej, przez co zajął ostatecznie dopiero 40. miejsce.

Stoch znacznie lepiej skoczył w drugiej serii. 135 metrów, w znakomitym stylu. Długo utrzymywał się na prowadzeniu po swojej próbie, ale ostatecznie został sklasyfikowany na 19. miejscu, czyli dokładnie tym samym, które zajął w Oberstdorfie. Piotr Żyła wylądował na 133. metrze i spadł w klasyfikacji konkursu dopiero na 15. pozycję.

W końcówce konkursu rozpoczęły się kapitalne skoki. Najpierw Ryoyu Kobayashi odleciał na 141. metr i gdy wydawało się, że znokautował rywali, Karl Geiger skoczył jeszcze pół metra dalej, pozbawiając Japończyka szansy na ustanowienie rekordu 6. zwycięstw w poszczególnych konkursach Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki skoczył 139,5 metra, jednak w trudniejszych warunkach od rywali, co pozwoliło mu wyprzedzić Ryoyu Kobayashiego. Wygrał jednak Marius Lindvik, który utrzymał przewagę z pierwszej serii, skacząc 136 metrów w znacznie trudniejszych warunkach.