Nowy faworyt Turnieju Czterech Skoczni! Niespodziewany zryw i dobra forma

Po zawodach w Oberstdorfie liderem 68. Turnieju Czterech Skoczni jest Kobayashi. Japończyk o 9,2 pkt wyprzedza Geigera i o 10,4 pkt Dawida Kubackiego.

Ryoyu wiatru nie przeskoczył

Skakanie w Ga-Pa Ryoyu zaczął od 45. miejsca w pierwszym treningu. Wówczas lider Pucharu Świata nie poradził sobie z bardzo trudnymi warunkami. Z całej stawki Japończyk miał najgorszy wiatr, za podmuchy w plecy dodano mu do noty aż 18,3 pkt. Ale w bardzo podobnych warunkach startował Geiger. On dostał 16,2 pkt rekompensaty, a skoczył 121,5 m, czyli aż o 11,5 m dalej niż Kobayashi. I zajął w pierwszym treningu ósme miejsce.

W dwóch kolejnych seriach na Niemca nie było już mocnych. Natomiast Kobayashi w drugim treningu był szósty, a w kwalifikacjach trzeci.

Żeby dobrze oszacować, kto jak prezentował się w Ga-Pa w przeddzień noworocznego konkursu, warto zsumować noty najlepszych zawodników. Biorąc pod uwagę wszystkie trzy serie, Geiger był wyraźnie najlepszy. Z Polaków najrówniej skakał Piotr Żyła. Piąty zawodnik Turnieju Czterech Skoczni w kwalifikacjach był dopiero 16., ale z nieznaczną, wynoszącą tylko 11,8 pkt, stratą do Geigera. A w treningach Żyła miał siódmą i drugą notę.

Kubacki i Stoch nieźli w kwalifikacjach

Trochę słabszy dzień miał Dawid Kubacki. Trzeci skoczek 68. TCS-u w treningach był 10. i 22., a w kwalifikacjach 10. Ze stratą do Geigera naprawdę małą - 6,1 pkt.

Cieszy, że lepiej niż w konkursie w Oberstdorfie wyglądał Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski Sylwestra zaczął co prawda słabo, od dopiero 28. miejsca w pierwszym treningu, ale w drugim był siódmy, a w kwalifikacjacj 11. ze stratą 7,1 pkt do zwycięzcy. To daje nadzieje na dużo lepsze miejsce dla Kamila niż 19. z niedzielnych zawodów.