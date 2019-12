Skandal na TCS! Fatalna organizacja, niektórzy musieli spać na korytarzu. Hofer chciał przerwać Turniej

facio60 pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

W GA - PA jest wielki jak na to miasteczko, obóz dla tzw. uchodźców, W byłej bazie USA zakwaterowano ok 400 młodych mężczyzn. Zaczepki, łażenie gromadą to była codzienność. Aż doszło do tego, że GA-PA zaczęło tracić turystów. Zdesperowana burmistrz, nie znajdując zrozumienia u władz lokalnych, napisała list do kanclerz z prośbą o pomoc.

A my się tu dziwimy, że brak kwater!

