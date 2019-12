Dobre skoki Polaków w kwalifikacjach w Ga-Pa! Jeden nie awansował

W kwalifikacjach do konkursu w Ga - Pa wzięło udział 73 skoczków. Wśród nich było sześciu Polaków i pięciu zapewniło sobie awans do noworocznego konkursu. Najlepiej wypadł Dawid Kubacki, który skoczył 135,5 metra i był 10. 11. miejsce zajął Kamil Stoch (136 metrów), 16. Piotr Żyła (132 metry), 30. Maciej Kot (126 metrów), a 32. Stefan Hula (124. metry).

Wolny odpadł jako jedyny z Polaków

Najsłabiej wypadł Jakub Wolny, który skoczył tylko 114, 5 metra. Dało mu to ostatecznie 57. miejsce, przez co jako jedyny z biało-czerwonych nie awansował do środkowego konkursu.

Wtorkowe kwalifikacje w Ga-Pa wygrał Niemiec Karl Geiger, który skoczył 139 metrów. Drugi konkurs 68. Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się w środę 1 stycznia o godzinie 13:45. Relacja na Sport.pl.