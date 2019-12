Sven Hannawald wskazuje, co jest problemem Kamila Stocha. Właśnie dlatego nie wygrywa

W niedzielę w Oberstdorfie najlepszy był Ryoyu Kobayashi. Drugie miejsce w pierwszym konkursie tej edycji TCS-u zajął Karl Geiger, a trzeci był Dawid Kubacki. Podium dla mistrza świata z Seefeld przyszło trochę niespodziewanie, tak jak niespodziewane było dopiero 19. miejsce Stocha.

REKLAMA

- Myślę, że Kamil ma problem z odnalezieniem siebie. W Engelbergu był pewny siebie i wygrał, ale teraz przeszkadzają mu drobiazgi i z ich powodu Kamil nie jest na swojej zwycięskiej ścieżce - mówi nam Hannawald, który pracuje jako ekspert Eurosportu.

- Patrząc z polskiej perspektywy szczególnie ważne jest, żeby nadal bardzo dobrze radził sobie Dawid Kubacki - zauważa Niemiec. - Myślę, że Kamil wróci do swojego najlepszego skakania. A Dawid? Przed Turniejem od czasu do czasu miał spore trudności [tydzień temu w Engelbergu był 22. i 47.], dlatego nie było go w gronie faworytów. Ale w Oberstdorfie zaprezentował się bardzo dobrze. Skakał agresywnie, bardzo dobrze układał się na nad nartami, co go wyróżnia na tle innych skoczków. Pokazał też, że odpowiadają mu trudne warunki [w obu seriach dobrze poradził sobie z wiatrem w plecy] - analizuje Hannawald. - W Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku warunki powinny być podobne, więc to dla Kubackiego dobra wiadomość - podsumowuje zwycięzca 50. TCS-u.

Po konkursie w Oberstdorfie Kubacki w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni traci 10,4 pkt do Kobayashiego i 1,2 pkt do drugiego Geigera. Czwarty Stefan Kraft jest od naszego mistrza świata gorszy o 3,5 pkt, a zajmujący piąte miejsce Piotr Żyła ma notę o 13,2 pkt niższą niż Kubacki.

We wtorek 31 stycznia od godziny 11.45 w Ga-Pa zostaną rozegrane dwie serie treningowe. Po nich o 14.00 mają się zacząć kwalifikacje. Relacje na żywo na Sport.pl, transmisja kwalifikacji w Eurosporcie.