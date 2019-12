Kamil Stoch w czołówce najlepiej zarabiających skoczków w sezonie! Trzech Polaków w TOP 10

3. miejsce w konkursie w Wiśle i wygrana w Engelbergu - to najlepsze wyniki Kamila Stocha w tym sezonie. Lider polskiej kadry na razie prezentuje nierówną formę, ale i tak zajmuje miejsce w czołówce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzięki 287 zdobytym punktom, 32-latek znajduje się także wśród najlepiej zarabiających skoczków narciarskich w tym sezonie. Dotychczas na jego konto wpłynęło bowiem 40,7 tys. franków szwajcarskich, czyli około 159 tys. zł. Więcej od niego zarobili dotychczas jedynie Philipp Aschenwald (ok. 173 tys zł), Karl Geiger (ok. 178 tys. zł), Ryoyu Kobayashi (ok. 229 tys. zł) i Stefan Kraft (ok. 258 tys. zł).

Trzech Polaków w dziesiątce najlepiej zarabiających skoczków świata

W pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających skoczków narciarskich znalazło się także dwóch innych Polaków - Dawid Kubacki, który dotychczas zarobił ok. 126 tys. zł, a także Piotr Żyła, na którego konto wpłynęło niecałe 100 tys. zł.

Klasyfikacja najlepiej zarabiających skoczków narciarskich: