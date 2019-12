Jan Szturc: Żyła goni nartę, Kubacki nie trzyma biodra. Stoch? Ma pecha

Niedziela była popisem Japończyka, który wygrał poprzednią edycję Turnieju Czterech Skoczni. Kobayashi już po Oberstdorfie ma sporą przewagę nad rywalami. Nas cieszy, że w wąskiej czołówce są Kubacki i Żyła. A martwi, że szanse na walkę o zwycięstwo w Turnieju praktycznie stracił już dopiero 19. w Oberstdorfie Kamil Stoch.

Łukasz Jachimiak: Kamil Stoch był dopiero 19., ale chyba nie jesteśmy rozczarowani, skoro Dawid Kubacki zajął trzecie, a Piotr Żyła piąte miejsce w Oberstdorfie, na początek 68. Turnieju Czterech Skoczni?

Jan Szturc: To był wspaniały konkurs. To że Kamil miał troszkę słabszy dzień, nie psuje obrazu całości. Widziałem, że ma problemy z ustawieniem pozycji dojazdowej. Ona nie była tak aktywna jak w Engelbergu, gdy wygrał. Ale Kamil i trenerzy na pewno wyciągną wnioski, liczę, że już w kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen Kamil będzie bardzo wysoko.

Pomówmy najpierw o tych, którym w Oberstdorfie wyszło.

- Dawid ma pierwsze podium w tym sezonie, czym potwierdza swoje wielkie umiejętności w jednym z największych wydarzeń zimy. Widać było u niego świetną koncentrację. Oba skoki były bardzo dobre, równe. O skokach Piotrka Żyły można powiedzieć podobnie. Za progiem były lekkie zawahania, ale widać, że i on jest w dobrej dyspozycji. Zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Z czego wynikają te, jak Pan mówi, zawahania za progiem u Żyły? Dlaczego jego skoki wyglądają tak, jakby się za wolno układał do lotu, a później odlatywał głównie dzięki temu, że jak mało kto umie wyżyłować, wyciągnąć skok?

- Piotrkowi za progiem za daleko ucieka lewa narta. Ściąga ją i jak już to zrobi, to jest okej, ale gdyby narta nie uciekała, nie wytracałby prędkości i dolatywałby dalej. To jest rzecz do dopracowania. Niech się jeszcze bardziej skoncentruje, to odbicie będzie bez błędu i nie będzie musiał wyprowadzać narty do linii lotu. On z takim błędem za progiem potrafi być piąty, z tego należy się cieszyć.

Kubacki też ma jeszcze rezerwy, prawda? Sam tak stwierdził zaraz po konkursie.

- U Dawida do poprawy jest rozpoczęcie odbicia. Tam może lepiej ustawić i przytrzymać biodro. Ono mu lekko schodzi, a jeśli nie będzie szło w dół, to wybicie będzie lepsze i będą jeszcze dalsze odloty.

Aż takie, jakie ma Ryoyu Kobayashi? Japończyk dostał prezent od sędziów, bo w pierwszej serii za bardzo słabe lądowanie nie powinien mieć not 18-punktowych, ale konkurs wygrał zasłużenie i pewnie, z przewagą 9,2 pkt nad drugim Karlem Geigerem.

- Sędziowie zasugerowali się odległością i nazwiskiem wspaniałego skoczka. Odjazd po lądowaniu na 138. metrze nie jest łatwy, ale ten był bardzo niepewny. Noty były na wyrost, co najmniej o pół punktu, a nawet o punkt. Ale korekta tylko trochę zmniejszyłaby przewagę Japończyka, on i tak wygrałby wyraźnie. Widać, że skacze z dużą swobodą.

Z taką samą jak rok temu, gdy wygrał wszystkie cztery konkursy?

- Tak, on się pięknie układa na progu, idealnie wybiera kierunek. My, trenerzy, mówimy, że tak skaczący zawodnik nie przeszkadza nartom. Narty go niosą, on od razu po wyjściu z progu jest idealnie ułożony nad nartami. Jest na tych torach, na których był przed rokiem. Odbicia u niego praktycznie nie widać, tak płynnie to robi. Nic tylko go oklaskiwać.

Będzie do pokonania w Ga-Pa, Innsbrucku albo Bischofshofen?

- Oczywiście, to nie jest maszyna. W drugiej serii w Oberstdorfie miał drugą notę, lepszy był Dawid [Kubacki zdobył 150,9 pkt, a Kobayashi 150,3 pkt]. Może przyjść taki konkurs, w którym jemu coś nie wyjdzie, a któremuś z rywali wszystko się świetnie ułoży. Ale myślę, że Kobayashi jest na drodze do wygrania wszystkich czterech konkursów po raz drugi. To się nikomu nie zdarzyło, a on to może zrobić.

Na koniec wróćmy do Stocha. Wspomniał Pan o jego błędach, tymczasem Kamil w Eurosporcie stwierdził, że skoczył super. "Uważam, że zrobiłem dzisiaj wszystko, co mogłem. Skoki były dobre jakościowo, zwłaszcza pierwszy" - mówił. A my dodajmy, że w pierwszej serii miał najgorsze warunki wietrzne ze wszystkich 50 zawodników.

- Kamil ma w tym sezonie pecha. W ogóle nasi skoczkowie go mają. Bo jak nie Kamil, to Piotrek Żyła dostaje mocny wiatr z tyłu, który za nic nie pozwala odlecieć. Rzeczywiście pierwszy skok Kamila był bardzo dobry. Technicznie wszystko mi się podobało. Natomiast w drugim skoku już tak nie było.

Wtedy Stoch wyglądał na zrezygnowanego. Na pewno trudno było nie myśleć o dużej stracie do czołówki, o dopiero 20. miejscu zajmowanym po pierwszej serii.

- Pozycja dojazdu nie była już swobodna, ale nie dlatego, że Kamil był zrezygnowany, tylko dlatego, że był spięty. On za wszelką cenę chciał polecieć jak najdalej. Tak to wyglądało. A jak się chce zrobić jak najwięcej, to zazwyczaj źle wychodzi.

Myśli Pan, że Stoch zdoła się szybko pozbierać i już w Ga-Pa może skakać jak tydzień temu w Engelbergu? Czy raczej przez rozczarowanie może mieć problem z szybkim powrotem do czołówki?

- Nie będzie problemu. To kwestia jednego dobrego skoku. Kamil taki pokaże, zapamięta go i znowu wpadnie w trans dobrego dojeżdżania i odbicia. On od lat dowodzi, że umie bardzo szybko wyciągać wnioski i eliminować błędy.