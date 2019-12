Dawid Kubacki trzeci w Oberstdorfie! Ryoyu Kobayashi wyrównał rekord Turnieju Czterech Skoczni

spectator_zm pół godziny temu 0

Szczęście sprzyja lepszym!

Gdyby Stoch był dobry, to i miałby szczęście do warunków, ale że biednie u niego z formą, to biednemu zawsze wiatr w... plecy!

Nie ma dwóch zdań, Stoch jest w bardzo słabej formie i dzisiejszym konkursem zaprzepaścił wszelkie szanse w tym turnieju. Blisko 40 pkt straty mówi samo za siebie. I niczego w tej kwestii nie zmienią żadne wazeliniarskie usprawiedliwienia pismaków!

Nadspodziewanie dobrze spisali się Kubacki i Żyła, ale to nie oni będą rozdawać karty w tym turnieju. O reszcie nie ma nawet co wspominać...