Real Madryt wciąż szuka następcy Cristiano Ronaldo. Po odejściu Portugalczyka do Juventusu, hiszpański klub nie znalazł zawodnika, który przejąłby na siebie obowiązki lidera zespołu. Lidera i zarazem najlepszego strzelca. W tej roli nie sprawdził się sprowadzony z Eintrachtu Frankfurt Luka Jović. Oczekiwań do końca nie spełnia także Eden Hazard kupiony z Chelsea.

Wielu ekspertów uważa, że z tą rolą poradzić sobie może jedynie Kylian Mbappe, który od dłuższego czasu imponuje umiejętnościami w Paris Saint-Germain.

Legenda Realu Madryt wyznaczyła następcę Cristiano Ronaldo. "Dałbym za niego nawet 200 mln euro"

Zdaniem legendarnego piłkarza Realu Madryt, Hugo Sancheza, to nie Mbappe jest jednak idealnym kandydatem do zostania następcą Ronaldo. Jego zdaniem jest nim Harry Kane z Tottenhamu. - Obserwuję go od dłuższego czasu - przyznał Sanchez. - Dałbym za niego nawet 200 mln euro. Cristiano Ronaldo także dużo kosztował i spójrzmy, co dał klubowi - dodał, nawiązując do tego, że za Kane'a Tottenham oczekuje 150 mln euro.

- Nie sądzę, by Luka Jović był złym piłkarzem w przyszłości, ale Real Madryt potrzebuje najlepszych już dzisiaj. Harry Kane taki jest - ocenił 61-latek. - Najtrudniejszą rzeczą w piłce nożnej jest strzelanie goli. Możesz wydać 300 mln euro na sześciu czy siedmiu graczy, ale żaden z nich nie zagwarantuje bramek. Dlatego lepiej wydać 200 mln euro na "dziewiątkę", jaką jest Kane. Nic tak nie gwarantuje tytułów jak gole - zakończył.

