Zaskakujące kontrole na skoczni w Oberstdorfie. "Pierwszy raz się z tym spotkałem"

Sześciu reprezentantów Polski pomyślnie przeszło sobotnie kwalifikacje do niedzielnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Podczas kwalifikacji i treningów doszło jednak do niecodziennej sytuacji - władze FIS przeprowadziły kontrole sprzętu zawodników, co wcześniej miało miejsce jedynie po seriach konkursowych.

Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta